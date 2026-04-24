Anunciaron retención de servicios por tres días en el Hospital de Lago Puelo

El Hospital Rural de Lago Puelo comunicó que los días 27, 28 y 29 se llevará adelante una retención de servicios, lo que implicará modificaciones en la modalidad de atención en varias especialidades. Desde la institución pidieron acercarse únicamente si cuentan con turno asignado o ante una situación de urgencia.

Cómo funcionará la atención durante la medida

Según el comunicado oficial, durante las jornadas de retención de servicios en el Hospital de Lago Puelo, algunas áreas mantendrán la atención programada, mientras que otras limitarán su funcionamiento:

Odontología: atenderá únicamente a pacientes con turnos programados.

atenderá únicamente a pacientes con turnos programados. Medicina General: funcionará solo con agenda previa.

funcionará solo con agenda previa. Ecografía: se mantendrá con atención exclusiva para turnos ya otorgados.

se mantendrá con atención exclusiva para turnos ya otorgados. Pediatría: atenderá únicamente por guardia.

atenderá únicamente por guardia. Nutrición: también restringida a pacientes con turno programado.

Desde el hospital remarcaron que la guardia seguirá operativa para emergencias, garantizando la atención en situaciones que lo requieran.

O.P.