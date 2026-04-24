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Por Redacción Red43

Esquel se movilizó por el reclamo salarial docente

Docentes autoconvocados tuvieron una nueva jornada de visibilización en distintos puntos de la provincia y en Esquel, se movilizaron durante la tarde de ayer jueves.
Por Redacción Red43

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El reclamo salarial docente tuvo una nueva jornada de movilizaciones en la ciudad de Esquel este jueves por la tarde.

 

La convocatoria circuló en la provincia luego del paro realizado el día miércoles, que en varias instituciones educativas se extendió hasta el jueves inclusive, al respecto de la discusión paritaria.

 

Las bases docentes autoconvocadas desconocieron el anuncio de levantamiento del paro, dispuesto por las conducciones sindicales en la noche del miércoles y se movilizaron activamente durante la jornada del jueves.

 

Rawson, Puerto Madryn y Trelew fueron algunos de los puntos más nutridos en la visibilización del reclamo, a lo que se sumó Esquel en sus calles céntricas.

 

SL

 

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