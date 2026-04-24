Invitan a visita guiada gratuita en el Museo Memoria del Bosque: Cuándo es y cómo participar

Este sábado 25 de abril se realizará una visita guiada en el Museo Memoria del Bosque en Lago Puelo. La actividad comenzará a las 16 horas, es gratuita y requiere inscripción previa.

La iniciativa contará con la participación de Marcelo Giusiano, quien estará acompañado por la especialista Mercedes Huenchupan (lof Huenuchepán), en el marco de la Semana de los Pueblos Originarios.

Recorrido por la historia local

La visita guiada en el Museo Memoria del Bosque propone un recorrido por relatos, objetos y experiencias que forman parte de la construcción histórica de Lago Puelo.

El museo fue inaugurado a principios de abril, en el contexto del aniversario de la localidad, como un espacio destinado a preservar el vínculo entre la comunidad y su entorno. La propuesta surgió a partir del trabajo de la Comisión Pro-Museo, integrada por vecinos que impulsaron la recuperación de materiales históricos.

Tal como se señaló durante su inauguración, el proyecto retomó una iniciativa previa que había quedado inconclusa, y fue reactivado por un grupo de vecinos comprometidos con la historia local. En ese proceso, Marcelo Giusiano tuvo un rol activo en la organización y puesta en valor del material, con el objetivo de dar continuidad a una idea que llevaba años en desarrollo.

El espacio busca consolidarse como un punto de referencia para reconstruir la historia de Lago Puelo desde múltiples miradas, incluyendo la de antiguos pobladores y comunidades originarias.

Cómo participar

La visita guiada es gratuita, pero requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden anotarse a través de WhatsApp al número +54 9 2944 14-1353 o acercarse a las oficinas de turismo de Lago Puelo.

O.P.