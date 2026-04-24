Teatro musical, exposiciones de pueblos originarios y visitas artísticas: la agenda de eventos en Esquel

La Directora de Cultura de Esquel, Sonia Baliente, detalló las actividades en un nuevo fin de semana cultural para la región.

Esta noche, viernes 24 de abril, se presenta Hernani: “Hernani es un músico que viene de Epuyén. Va a hacer un repertorio de rock, canción, pop, con temas propios y versiones a partir de las 21 horas en el Centro Cultural Melipal”.



Hoy, en el Auditorio Municipal, se presenta una comedia musical: “una función, de las dos funciones de “Un musical en el camino”, a las 21 horas. Esto está realizado por la productora En el Camino, un recorrido con humor, con un poco de autocrítica sobre sus propias puestas en escena”.



Mañana, 25 de abril, actividades enmarcadas en la Semana de los Pueblos Originarios: “Se realiza una muestra en el Museo de Culturas Originarias de la Comunidad Nahuelpan. Tiene una inauguración a las 11 horas, con la llegada del tren. Esta muestra es sobre Inakayal, de dos artistas de la provincia, que son Adrián Pandolfo y Daniel Guerrero, y van a tener también una participación musical con Eduardo Paiyacan y Ariel Maquipan. Esta muestra estará presente hasta el sábado 30 de mayo”.



Durante la noche de sábado, en el Auditorio Municipal, se presenta “Ecos de la Quebrada al Sur”: “Esto es una propuesta de música folclórica que reúne a distintos artistas de Playa Unión, de Jujuy y de Esquel también, con la presencia de la cantante Perla Galarza, del músico Chato González, que toca instrumentos andinos, que ha tocado con muchos grupos de la Argentina, Divididos o también Ricardo Vilca, y se presentan junto a nuestra Orquesta Municipal, a las 21.30. Hay entradas en venta anticipadas y en la puerta.



El domingo 26 cerramos el fin de semana “con un ciclo de cine-ballet, que lo está realizando la Academia de Danzas Clara Dickson, que es una actividad gratuita específica para aquella gente que le guste el ballet, y esta vez se presenta el Cascanueces. Y también a la noche, a las 20 horas, está La Cuática, con sus presentaciones que ya realizan muchas veces en el Centro Cultural Melipal. Esto se llama una impro de otoño, son anécdotas libres y esta vez tiene una entrada a la gorra. Y el musical, Un Musical en el Camino, se presenta una vez más en el Auditorio Municipal, el domingo a las 20 horas”.



El Centro Cultural Melipal tiene sus muestras pictóricas mensuales en exposición: “Está la muestra Malvinas, que se realiza hasta el 4 de mayo. La muestra Territorios, que es una muestra colectiva de artes visuales, fotografía creativa, libro de artistas. Y otra muestra que se llama Campo de Lavandas, que es paisajística. Y Entramando la Memoria, que es de Diana Trecañir. Esta muestra está hasta la semana que viene”.

SL

