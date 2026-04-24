Juegos, música y bienestar: Así será la primera Kermesse de la Salud

Este sábado 25 de abril, desde las 15 horas, se llevará a cabo la primera edición de la Kermesse de la Salud Pública en El Hoyo, una propuesta organizada por el Hospital Rural junto a organismos de salud y otras instituciones. La actividad tendrá lugar en el SUM de la Escuela N° 734 y está pensada como un espacio de encuentro para toda la comunidad.

La jornada busca acercar herramientas de cuidado a vecinos y vecinas a través de juegos, música y distintas actividades participativas, con el objetivo de promover hábitos saludables y fortalecer el acceso a la información en salud.

Propuesta para aprender y compartir

La Kermesse de la Salud Pública en El Hoyo combinará lo recreativo con lo educativo. Durante la tarde, habrá juegos y stands temáticos donde profesionales brindarán información sobre distintas áreas.

Entre los espacios previstos se encuentran propuestas de salud mental, nutrición, dermatología, enfermería y salud ambiental. También habrá difusión sobre vacunación, testeos de VIH, prevención de heridas, reanimación cardiopulmonar (RCP) y control de presión arterial.

Además, participarán instituciones como la comisaría, bomberos voluntarios, policía comunitaria y el Jardín Maternal N° 453, generando un abordaje integral que incluye distintos aspectos del bienestar comunitario.

Cronograma de actividades

El evento contará con un cronograma organizado de charlas y actividades a lo largo de la tarde:

15 hs: charla de bienvenida

charla de bienvenida 15:30 hs: taller de lavado de manos y control de infecciones

taller de lavado de manos y control de infecciones 16 hs: ejercicios posturales a cargo del área de kinesiología

ejercicios posturales a cargo del área de kinesiología 16:30 hs: charla sobre prevención de riesgo cardiovascular

charla sobre prevención de riesgo cardiovascular 17:30 hs: clase de Tai Chi y Qi Gong

clase de Tai Chi y Qi Gong 18:30 hs: actividad de gimnasia funcional

Estas propuestas estarán a cargo de profesionales de la salud y buscan brindar herramientas prácticas que puedan aplicarse en la vida cotidiana.

También se informó que habrá un buffet disponible durante la jornada.

O.P.