13°
14°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 24 de Abril de 2026
RED43 comarca-andina El Hoyosalud publicaHospital Rural El Hoyo
24 de Abril de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Juegos, música y bienestar: Así será la primera Kermesse de la Salud

Habrá actividades como Tai Chi, gimnasia, juegos, stands de salud mental, nutrición, vacunación, testeos de VIH, y charlas sobre prevención. Se realizará este sábado 25 de abril en el SUM de la Escuela N° 734.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este sábado 25 de abril, desde las 15 horas, se llevará a cabo la primera edición de la Kermesse de la Salud Pública en El Hoyo, una propuesta organizada por el Hospital Rural junto a organismos de salud y otras instituciones. La actividad tendrá lugar en el SUM de la Escuela N° 734 y está pensada como un espacio de encuentro para toda la comunidad.

 

La jornada busca acercar herramientas de cuidado a vecinos y vecinas a través de juegos, música y distintas actividades participativas, con el objetivo de promover hábitos saludables y fortalecer el acceso a la información en salud.

 

Propuesta para aprender y compartir

La Kermesse de la Salud Pública en El Hoyo combinará lo recreativo con lo educativo. Durante la tarde, habrá juegos y stands temáticos donde profesionales brindarán información sobre distintas áreas.

 

 

Entre los espacios previstos se encuentran propuestas de salud mental, nutrición, dermatología, enfermería y salud ambiental. También habrá difusión sobre vacunación, testeos de VIH, prevención de heridas, reanimación cardiopulmonar (RCP) y control de presión arterial.

 

Además, participarán instituciones como la comisaría, bomberos voluntarios, policía comunitaria y el Jardín Maternal N° 453, generando un abordaje integral que incluye distintos aspectos del bienestar comunitario.

 

Cronograma de actividades

El evento contará con un cronograma organizado de charlas y actividades a lo largo de la tarde:

 

  • 15 hs: charla de bienvenida
  • 15:30 hs: taller de lavado de manos y control de infecciones
  • 16 hs: ejercicios posturales a cargo del área de kinesiología
  • 16:30 hs: charla sobre prevención de riesgo cardiovascular
  • 17:30 hs: clase de Tai Chi y Qi Gong
  • 18:30 hs: actividad de gimnasia funcional

 

Estas propuestas estarán a cargo de profesionales de la salud y buscan brindar herramientas prácticas que puedan aplicarse en la vida cotidiana.

 

También se informó que habrá un buffet disponible durante la jornada.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Recuperan animales robados en operativos rurales
2
 Hackeo y estafa: alertan por el uso de la cuenta de WhatsApp de una escribana en Esquel
3
 La Chipería Esquel: un emprendimiento familiar que apuesta por los productos sin gluten
4
 Guardafauna fue declarado culpable de violencia de género contra su expareja
5
 Jacobsen suspendió la extensión horaria de las líneas 1 y 2 en Esquel
1
 El CONAF fortalece su vínculo con la comunidad
2
 YPF: La Corte falló contra Chubut
3
 La UNPSJB promociona sus carreras y suma convenios en Bariloche
4
 Victoria Villarruel pasó por Comodoro y cumple una variada agenda en Santa Cruz
5
 Olivia Conesa se metió en la final de los 200 metros llanos
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -