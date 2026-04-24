Newenche, el huemul que se convirtió en récord al recorrer 116 kilómetros por la cordillera

Un estudio científico, liderado por la Fundación Huilo Huilo y la administración de Parques Nacionales de Argentina, documentó la mayor distancia recorrida por un huemul desde que existen registros. El ejemplar, un macho juvenil llamado Newenche , recorrió más de 116 kilómetros, superando con creces la marca anterior de apenas 16 kilómetros.

Este hallazgo, publicado en la revista científica Notas sobre mamíferos sudamericanos, valida la efectividad de los corredores biológicos transfronterizos. El estudio fue posible gracias al uso de radiocollares de telemetría, que permitieron seguir los pasos del ciervo andino mientras cruzaba fronteras administrativas entre la Región de Los Ríos en Chile y las provincias argentinas de Neuquén y Río Negro.

“Fue super bonito porque la naturaleza nos mostraba finalmente que esto es solo un gran ecosistema, que los ecosistemas no se dividen por países. El trabajo tenía que ser binacional. (…) El huemul no conoce fronteras administrativas”, señaló Rodolfo Menichetti, director ejecutivo de la Fundación Huilo Huilo.

La historia de Newenche es el resultado de un programa de conservación que comenzó hace dos décadas. En la Región de Los Ríos, el Huemul se consideraba extinto hasta que la Fundación Huilo Huilo inició un centro de reproducción en 2005.

Tras años de trabajo, en 2016 se realizaron las primeras liberaciones a la vida silvestre, logrando hitos como el primer nacimiento en libertad tras 30 años de ausencia en la zona.

“En 2016 iniciamos el primer proceso de reintroducción, es decir, liberamos los primeros huemules a la a la vía silvestre. En el año 2019 hicimos una segunda liberación ahora con hembras y ya en 2020 se crearon las primeras familias y hubo el primer nacimiento después de 30 años de que el huemul estaba extinto en la zona, volvió a nacer en vía silvestre”, señaló Menichetti.

El éxito de este desplazamiento récord radica en la gestión activa de las amenazas humanas. Para que Newenche pudiera completar su travesía hacia el Parque Nacional Lanín y luego hacia el Parque Nacional Nahuel Huapi, fue necesario un trabajo conjunto binacional.

Esto incluyó la retirada de ganado vacuno silvestre, el control de perros asilvestrados y la regulación del turismo para transformarlo en una actividad sustentable que no interfiriera con el hábitat del ciervo.

El viaje de este «huemul aventurero» confirma que los corredores naturales que conectan Chile y Argentina siguen siendo funcionales. Según los expertos, el desplazamiento de Newenche responde a una necesidad biológica de buscar nuevos territorios y parejas. Esto sugiere que el proceso de reintroducción tiene un amplio espacio de crecimiento geográfico si se mantienen las condiciones de protección adecuadas.

Este hallazgo impulsa el concepto de “conservación activa”, que propone que para salvar a especies paraguas como el huemul, no basta con cercar un área protegida. De acuerdo con Menichetti, es fundamental integrar a las comunidades locales a través de la educación ambiental y el desarrollo económico basado en el turismo de naturaleza.