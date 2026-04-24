Olivia Conesa se metió en la final de los 200 metros llanos

Sigue rompiendo récords y quiere meterse en la historia del atletismo de pista a nivel nacional. Olivia Conesa, representante del Club Independiente Deportivo consiguió hoy el pasaporte para la final de los 200 metros pista, competencia que está dentro de los Juegos Suramericanos de la juventud que se lleva a cabo en Panamá.

Olivia ganó la tercera serie de la etapa clasificatoria con un registro de 24seg 59cent, marca y puesto que le permitirá mañana participar en la final de los 200 metros llanos.

Detrás de Olivia, en la tercera seria, terminaron la brasileña Thayana Custodio (24seg 88cent) y la ecuatoriana Daniela Castro (25seg 02cent).

Hay que señalar que la atleta argentina marcó el cuarto mejor tiempo de las tres series y estará entre las ocho que mañana buscarán colgarse otra medalla.

Correrán la final de mañana la chilena Ramírez (23seg 87cent), la guyanesa Ángel (24seg 46cent), la colombiana Tobar (24seg 53cent), la argentina Conesa (24seg 59cent), la otra colombiana Tobar (24seg 81cent), la brasileña Custodio (24seg 88cent), la ecuatoriana Castro (25seg 02cent) y la peruana Yzaga (25seg 07cent).

Recordemos que Olivia Conesa ya se había colgado la medalla de plata en la prueba de los 100 metros llanos.