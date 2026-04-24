La UNPSJB promociona sus carreras y suma convenios en Bariloche

En el marco de la 22° Expo Uni, organizada por el Colegio Primo Capraro, la UNPSJB participó activamente de la promoción de su oferta académica en San Carlos de Bariloche durante el 23 y 24 de abril. La delegación universitaria de Esquel formó parte de los más de 20 stands de instituciones de formación que recibieron a unos 1800 estudiantes secundarios de la zona y localidades vecinas que buscan definir su futuro educativo.

Aprovechando la visita a la ciudad rionegrina para difundir las carreras que se dictan en Chubut, la Delegada Zonal de la Sede Esquel, María de las Nieves González, mantuvo una reunión institucional con el Intendente de Bariloche, Walter Cortés. En el encuentro, donde también estuvieron presentes Agustín Domingo y Antonio José Zidar, se buscó formalizar una agenda de trabajo que integre a la universidad con el municipio vecino.

Esta vinculación estratégica apunta a fortalecer la cooperación regional y el beneficio de ambas comunidades a través de futuros proyectos conjuntos. Según se informó tras la reunión, el compromiso es articular acciones en áreas de interés común, aprovechando el potencial de la universidad para acompañar la elección formativa de los jóvenes de toda la región cordillerana.

Tras el paso por la Expo Uni y la firma de los compromisos con el gobierno local, se espera que próximamente se realicen nuevas acciones para avanzar en proyectos concretos que ratifiquen este vínculo entre la casa de altos estudios y la ciudad de Bariloche.

E.B.W.