El Consejo Municipal del Adulto Mayor hace su balance antes de renovar autoridades

El Consejo Municipal del Adulto Mayor, próximo a cumplir dos años de gestión y a punto de renovar a los integrantes de este Consejo Municipal del Adulto Mayor, compartió el comunicado donde hace un breve resumen de las actividades desarrolladas por el equipo elegido democráticamente por sus pares.

Equipo conformado por:

Presidente, Carlos De Leonardis

Vice, Aldo Mendoza

Secretaria, Amalia Artiles

Tesorero, Alberto Charpentier

Revisora de cuentas, Graciela Beccaglia

Vocales:

Dila Manquel, César Hernández, Jorge López y Carlos Escobar

Cabe aclarar que a pesar de contar con tesorero y revisor de cuentas, el Consejo no maneja dinero de ninguna especie y los cargos son completamente ad-honorem.

En estos dos años transcurridos, se han realizado las siguientes actividades:

Dos reuniones de trabajo con el señor Intendente Matías Taccetta.

- Participación en la comisión de nominaciones de calles, avenidas y plazoletas que funciona en el ámbito del HCD.

- Reuniones con el Señor Gobernador Ignacio Torres, con la Legislatura de la provincia y con

las autoridades locales de:

- ENTRE

- CIMOCH

- centros de jubilados

- HZE

- HCD

- Prosa

- Hogar Perón

- Defensoría de la Tercera Edad

- Defensoría de la justicia federal

- Ministerio de Desarrollo Humano

- Visita al Consejo Federal de AM en BsAs

- Directora de Adultos Mayores de la Municipalidad

- AJUPETRE de Trevelin

- Prelatura

-Cementerio

TO Luciana Ferrero

- Ing. Gustavo Tenuto

- Adultos mayores de Futaleufú y Palena (a distancia)

Las gestiones llevadas a cabo fueron:

Integramos, como vocal, el Consejo Provincial de Personas Mayores

- Organizamos el plenario del Consejo Provincial de Personas Mayores entre el 5 y el 8 de mayo de 2025.

- Turnero para evitar las colas que se formaban para conseguir un turno médico en el HZE y en Prosate

- Simplificación para obtener la renovación de la licencia de conducir y disminución de los costos

Caja de atención para AM en el BCH

Crematorio

Extensión del SEM a mayores de 70 años

Necesidad de difundir técnicas de "buen trato" a los AM

Reparación de las veredas peatonales en el radio céntrico de la ciudad

Ruidos molestos de automotores y motocicletas

Gestión para obtener paseos gratuitos para AM en LaTrochita

- Participación activa en la elaboración de la nueva ley de Personas Mayores, ley 1 835

Obtención de un espacio para reuniones en el Consejo de la Mujer

- Finalización de la obra inconclusa del playón deportivo del Bº Chanico Navarro

- Posibilidad que la UCH dicte cursos de capacitación para cuidadores

Coseguros SEROS

- Solicitud de audiencia al director del HZE Dr. Winter

- Colocación de banderas patrias en todos los mástiles de la ciudad y en el gimnasio municipal

Además, hemos participado en:

- Programas de radio en Radio Municipal

- Idem en LRA9 Radio Nacional

- Plenarios del Consejo Provincial de Personas Mayores de Madryn, Sarmiento, El Hoyo y Paso de Indios y fuimos anfitriones en el que se realizó en Esquel.

- Reconocimiento a la película El Profesor Patgónico filmada en Esquel

- Juegos locales, provinciales y nacionales para AM

Almuerzos de agasajo a los AM de Esquel

Desfiles cívicos para el aniversario de la Ciudad

El balance final de estos dos años de gestión deja un sabor agridulce porque, si bien algunas cosas hemos logrado, han sido hechos aislados. La generalidad fue que el Consejo no es tenido en cuenta, sus opiniones no importan, rara vez hemos sido atendidos y más raro aún fue la obtención de respuestas a nuestros pedidos. Estamos a punto de llegar al momento de renovar las autoridades de este Consejo, deseamos éxito a los nuevos integrantes y mejor suerte a la hora de obtener resultados concretos que la que hemos tenido nosotros.