Trump evalúa revisar el apoyo de EE.UU. a Reino Unido por las Islas Malvinas

Un memorando interno del Pentágono filtrado en las últimas horas encendió la atención internacional al plantear una posible revisión del apoyo diplomático de Estados Unidos a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas, en el marco de las tensiones entre Washington y varios países europeos por la guerra contra Irán.

Según informó la agencia Reuters, el documento expone una serie de medidas que la administración de Donald Trump analiza frente a la negativa de algunos miembros de la OTAN de acompañar la ofensiva militar estadounidense en Medio Oriente y de conceder derechos de acceso, bases y sobrevuelo (ABO) para las operaciones.

Entre las posibles represalias aparece la revisión del respaldo estadounidense a las denominadas “posesiones imperiales” europeas de larga data, con una mención puntual al conflicto de soberanía entre Reino Unido y Argentina por las Islas Malvinas, administradas por Londres pero reclamadas por el Estado argentino.

Históricamente, Estados Unidos sostuvo una posición favorable a la administración británica del archipiélago. Incluso el sitio oficial del Departamento de Estado mantiene que las islas están bajo control del Reino Unido, aunque reconoce el reclamo de soberanía de Argentina.

El conflicto diplomático se profundizó luego de que el primer ministro británico, Keir Starmer, rechazara inicialmente el pedido de Washington para utilizar bases británicas como plataforma de ataque contra Irán. Aunque luego Londres autorizó operaciones de carácter defensivo, la decisión generó fuertes críticas de Trump, quien cuestionó públicamente la postura británica y apuntó contra Starmer.

R.G.