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Por Redacción Red43

Noche de música andina y el folklore nacional con "Ecos de la quebrada al sur"

Esta noche, el Auditorio Municipal será el escenario de un viaje musical único que unirá la identidad del norte argentino con el corazón de la Patagonia.
Por Redacción Red43

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La propuesta, denominada “Ecos de la Quebrada al Sur”, promete ser una experiencia de intercambio cultural donde los sonidos, las historias y la esencia del folklore argentino convergerán en un mismo espacio. El evento busca tender un puente sonoro desde la Quebrada hasta nuestra región, ofreciendo al público una oportunidad para celebrar la diversidad de nuestra identidad.

 

La grilla del espectáculo destaca por la calidad y la diversidad de sus protagonistas, reuniendo a artistas de distintas latitudes:

 

Perla Galarza (Playa Unión): Aportando la impronta del sur chubutense.

 

Chato González (Jujuy): Trayendo la profundidad y los colores musicales de la Quebrada.

 

Orquesta "Pu Pichikeche" (Esquel): Los anfitriones locales que le darán el marco orquestal a esta noche de encuentro.

 

El espectáculo se presenta como una invitación a viajar a través de la música andina y el folklore nacional, consolidándose como una cita imperdible para quienes buscan disfrutar de propuestas que revalorizan nuestras raíces.

 

Fecha: Sábado 25 de abril.

 

Horario: 21:30 hs.

 

Lugar: Auditorio Municipal de Esquel.

 

 

Entradas

 

Para quienes deseen asegurar su lugar, la organización ha dispuesto dos modalidades de venta:

 

Anticipadas: $20.000

 

En puerta: $25.000

 

Es una oportunidad ideal para disfrutar de una noche de música en vivo y apoyar el talento regional y nacional en un marco de construcción colectiva.

 

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