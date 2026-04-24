El cierre del Ciclismo Infantil será en el Barrio Badén

Se confirmó el lugar para el cierre del Campeonato de Ciclismo Infantil. En este caso será en la zona del barrio Badén, más precisamente detrás del Centro de Encuentro, lugar más que apto para que todos los chicos y chicas de ese barrio y barrios aledaños puedan ser parte de esta fiesta.

La información fue confirmada por la Agrupación Ciclismo Noroeste Andino del Chubut, organizadora de estos encuentros social y deportivo.

La fiesta del ciclismo infantil será el domingo 10 de mayo, cuyo horario de concentración será a las 12 horas.

Las categorías que tomarán parte de esta prueba serán desde “pata pata” hasta los 14 años y al término de esta fecha se hará entrega de los premios de este campeonato, como así también se sorteará una bicicleta entre todos los participantes.

Recordemos que la primera fecha se llevó a cabo en la zona de la Reserva Natural Urbana La Zeta, la segunda tuvo lugar en la zona de El Maitenal, en tanto la tercera (por primera vez allí) tendrá lugar en el Barrio Badén, detrás del Centro de Encuentro como punto de referencia.

Las inscripciones tendrán tendrá un costo de 3 mil pesos y las familias de los peques interesados en participar de esta carrera, podrán comunicarse a 2945 593990 (Leda).