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24 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

¡¡Ganó Esquel y se mantiene con vida!!

Derrotó a Municipal de Laguna Blanca por 26 a 18. Mañana se juega la permanencia ante el elenco de Alvear
Por Redacción Red43

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Una victoria, por demás festejada, consiguieron hoy por la tarde los pibes de la Escuela Municipal de Handball de Esquel al derrotar a Municipal de Laguna Blanca por 26 a 18 y de esta manera mantiene las esperanzas de conservar la categoría en la divisional de Menores A.

 

El goleador del partido ha sido Nazarenos Schultz con ocho tantos, seguido por Ivan Nahuelquir con 5 y Thiago Cayul con 4 goles.

 

 

Con esta victoria, el equipo de la Municipalidad de Esquel aún mantiene las esperanzas de que la Federación Chubutense mantenga la plaza para la próxima temporada y para ello solo queda ganar mañana (si o sí) donde se medirá ante el elenco de Alvear, partido programado para las 14.30 hs en el Polideportivo de Poliguay.

 

Como dice la canción… “una más y no jodemos más”.

 

Por su parte, la final del torneo masculino la protagonizarán los equipos de SEDALO ante Nuestra Señora de Lujan, ambos equipos pertenecientes a la Liga de FEMEBAL.

 

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