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26 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Llega a Esquel el ciclo de cine ballet con la proyección gratuita de “El Cascanueces”

La función será este domingo 26 de abril a las 17:00 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal, con cupos limitados e inscripción previa.
Por Redacción Red43

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Clara Dixon llevará adelante una nueva edición de su Ciclo de Cine Ballet, una propuesta pensada para acercar el arte de la danza clásica a toda la comunidad a través de la pantalla grande.

 

En esta oportunidad, se proyectará “El Cascanueces”, uno de los ballets más reconocidos y emblemáticos del repertorio clásico, ideal para disfrutar en familia. La función tendrá una duración de 1 hora y 20 minutos.

 

La cita es este domingo 26 de abril a las 17:00 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal, con entrada libre y gratuita.

 

 

 

Desde la organización destacaron que los cupos son limitados, por lo que se requiere inscripción previa a través de un formulario online.

 

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2945 335 355 o a través de Instagram en @claradixon.danzas.

 

 

 

R.G.

 

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