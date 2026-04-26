Llega a Esquel el ciclo de cine ballet con la proyección gratuita de “El Cascanueces”

Clara Dixon llevará adelante una nueva edición de su Ciclo de Cine Ballet, una propuesta pensada para acercar el arte de la danza clásica a toda la comunidad a través de la pantalla grande.

En esta oportunidad, se proyectará “El Cascanueces”, uno de los ballets más reconocidos y emblemáticos del repertorio clásico, ideal para disfrutar en familia. La función tendrá una duración de 1 hora y 20 minutos.

La cita es este domingo 26 de abril a las 17:00 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal, con entrada libre y gratuita.

Desde la organización destacaron que los cupos son limitados, por lo que se requiere inscripción previa a través de un formulario online.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2945 335 355 o a través de Instagram en @claradixon.danzas.

R.G.