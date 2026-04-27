Comenzó un nuevo grupo de "teatro comunitario" y hay cupos disponibles

El docente de teatro y actor Fernando Silvestri invita a la comunidad de Esquel a participar de un taller dentro del marco de los talleres municipales TANFI-TANFOC.

“Escena Vecina” se trata de una invitación a integrar un grupo de teatro comunitario: “en dos sedes distintas, se está armando el grupo, se están completando los cupos, y estoy en esta ocasión invitando a la sede del Centro de Encuentro, que es el auditorio de la Universidad de Chubut”.

El grupo del Auditorio de la Universidad tiene cupos disponibles: “Estamos juntándonos los viernes de 19 a 20:30 horas. El teatro comunitario brevemente consiste es un grupo de personas que no necesariamente tienen que ser del palo del arte o de la cultura, son vecinos y vecinas que pertenecen a un territorio, que ese territorio puede ser un barrio, puede ser una ciudad, puede ser un club, que se juntan a hacer teatro. Es decir, es un espacio de encuentro en el cual lo que busca es crear arte, pero con una mirada de transformación social”.

Pensarse y pensar la comunidad desde el teatro: “Es un espacio para repensarse, para pensarse como comunidad y poder, a través del arte, generar distintas situaciones, escenas, personajes que generen un diálogo con la comunidad. El teatro comunitario justamente está orientado a trabajar con personas que no hayan hecho jamás ningún tipo de actividad teatral. También, por supuesto, está abierto a personas que sí hayan tenido alguna experiencia, pero este taller no se requiere experiencia previa de ningún tipo”.

Una vez avanzado el trabajo, se piensa en mostrarlo dentro de la misma comunidad: “Tenemos muchos espacios acá en la ciudad, la posibilidad de proyectar escenas en el espacio público, en las sedes barriales, en las sedes vecinales, y generar esto, esta instancia en donde nosotros mostramos algo y abrimos un poco nuestro trabajo para mostrarlo a la comunidad, porque justamente lo que estamos buscando es trabajar con la comunidad y crear comunidad”.

Fernando es esquelense, formado en la disciplina en Buenos Aires, donde este tipo de trabajo comunitario encontró múltiples vías de desarrollo: “yo tengo experiencia en teatro comunitario, cuando viví varios años en la ciudad de Buenos Aires, y tengo experiencia de haber trabajado en grupos de teatro comunitario. Pero en este caso, esta es la primera vez, y esa fue un poco la motivación también, yo soy esquelense, y siempre tuve un poco las ganas de generar este tipo de espacio para la ciudad, que me parece que es un tipo de teatro que está bueno que existan este tipo de espacios también”.

Para inscribirse y consultar cupos, pueden comunicarse al número 2945 55 53 17.

SL