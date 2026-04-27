El Bolsón adhirió al protocolo de actuación ante amenazas en escuelas

El municipio de El Bolsón formalizó su adhesión al protocolo de actuación ante amenazas en escuelas, una herramienta elaborada por el Ministerio de Educación de Río Negro para establecer criterios de intervención frente a situaciones que involucren riesgos en instituciones educativas.

La decisión se enmarca en un encuentro interinstitucional del que participaron representantes del Ejecutivo local, el Consejo Escolar Zona Andina, la Policía y la Fiscalía Descentralizada. El objetivo fue revisar el funcionamiento del protocolo y coordinar su aplicación en el territorio.

Qué establece el protocolo

El protocolo de actuación ante amenazas en escuelas fija una serie de pasos para responder ante situaciones que requieran intervención inmediata. Entre ellos, se destaca la necesidad de actuar con rapidez, articulación entre organismos y sin margen para decisiones improvisadas.

Uno de los puntos centrales es la activación del sistema de emergencias a través del 911 ante cualquier sospecha o amenaza. Este mecanismo busca garantizar una respuesta coordinada entre fuerzas de seguridad y autoridades educativas.

Además, el documento ofrece lineamientos para docentes y equipos directivos, con el fin de ordenar la toma de decisiones en momentos de tensión y reducir la incertidumbre.

Coordinación entre instituciones

Durante la reunión, coincidieron en la importancia de sostener un trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y los organismos intervinientes. La articulación entre educación, seguridad y justicia fue planteada como un eje necesario para la implementación efectiva del protocolo.

El intendente Bruno Pogliano participó del encuentro junto a referentes institucionales, en una instancia que buscó alinear criterios y reforzar la comunicación entre áreas.

Desde los organismos involucrados señalaron que el protocolo se encuentra vigente y que su aplicación requiere del compromiso sostenido de todas las partes.

Información oficial y rol de la comunidad

Otro de los aspectos abordados fue la circulación de información ante este tipo de situaciones. Se insistió en la necesidad de evitar la difusión de datos no verificados, que pueden generar preocupación innecesaria o confusión.

En ese sentido, se remarcó la importancia de utilizar canales oficiales y de mantener informadas a las familias a través de vías institucionales. También se resaltó el rol de la comunidad educativa en el acompañamiento y la prevención.

O.P.