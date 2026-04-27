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27 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Charla sobre seguridad digital en Los Cipreses

La Policía Comunitaria de Trevelin brindará una charla informativa hoy en el Paraje Los Cipreses sobre control parental, redes sociales y grooming, destinada a toda la comunidad educativa. 
Por Redacción Red43

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Hoy lunes 27 de abril, a partir de las 15:30 horas, se llevará a cabo una jornada de capacitación y concientización en las instalaciones de la Escuela N° 98 del Paraje Los Cipreses. El encuentro está dirigido específicamente a padres, madres y personal docente de la institución.

 

La disertación estará a cargo del personal de la División Policía Comunitaria de Trevelin, quienes abordarán una agenda de temas críticos para la seguridad de los menores en el entorno virtual. Entre los puntos principales se destacan el uso responsable de redes sociales, la identidad y privacidad digital, y la prevención de delitos como el grooming y cibergrooming.

 

 

 

Asimismo, durante la charla se profundizará en las herramientas de control parental y se brindarán detalles sobre la nueva Ley 27.801 referida al Régimen Penal Juvenil. La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la fuerza de seguridad y los vecinos, proporcionando conocimientos prácticos para proteger la integridad de niños y adolescentes en el mundo digital.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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