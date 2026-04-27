Esquel, epicentro del MTB patagónico: la preselección afinó detalles rumbo a los Juegos EPADE

Con el apoyo logístico de la delegación cordillerana de Chubut Deportes, durante el fin de semana, la preselección provincial de ciclismo de montaña llevó adelante una concentración en la ciudad de Esquel, con el objetivo de evaluar rendimientos y avanzar en la definición del equipo que representará a la provincia en los Juegos EPADE (Ente Patagónico Deportivo).

Bajo la conducción de la profesora Jessica Herpsomer y el entrenador Fernando Barroso, los jóvenes ciclistas desplegaron todo su potencial en distintos circuitos de la zona, en una instancia clave de observación técnica. Participaron deportistas provenientes de Esquel, El Maitén, Lago Puelo, Telsen, Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, reflejando el carácter federal de la convocatoria.

Las jornadas incluyeron exigentes recorridos por la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, el Autódromo “Manuel González”, Alto Río Percy y Laguna Willmanco, escenarios que permitieron evaluar tanto el rendimiento físico como las capacidades técnicas de los preseleccionados, en condiciones similares a las de competencia. Además, los ciclistas tuvieron una charla sobre nutrición a cargo de la Lic. Cecilia Godoy, donde se remarcó la importancia de la alimentación equilibrada para el rendimiento deportivo.

El coordinador de la disciplina, profesor Miguel “Cory” Reyes, destacó que “esta instancia no solo apunta a definir el equipo, sino también a integrar a deportistas de menor edad, fortaleciendo su formación y acercándolos a la dinámica de trabajo del preseleccionado, con una mirada puesta en el desarrollo a futuro”.

Por su parte, el gerente de Chubut Deportes de delegación Esquel, Lucas De Godos, acompañó la concentración y valoró el desempeño de los jóvenes ciclistas, resaltando su crecimiento deportivo. Asimismo, agradeció el respaldo de la Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, por el acompañamiento logístico brindado mediante el personal de la Residencia Deportiva y el servicio de ambulancia. También agradeció a Martín Gough y la Comisión Directiva de la Asociación de Volantes del Oeste del Chubut (AVOCH), y subrayó la labor del personal policial del GRIM, que garantizó la seguridad en cada uno de los circuitos.

Cabe destacar que la competencia de ciclismo de montaña en el marco de los Juegos EPADE se desarrollará del 17 al 23 de mayo en la provincia de La Pampa, con sede en la ciudad de Toay, donde se disputarán pruebas de short track y cross country, entre otras modalidades.

