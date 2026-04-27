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Por Redacción Red43

Concejales piden informe por el transporte urbano

A raíz de la suspensión del servicio por parte de la empresa Jacobsen, los bloques de la oposición presentaron una nota para conocer las gestiones que lleva adelante el municipio. 
Por Redacción Red43

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Debido a la interrupción de los recorridos de colectivos decidida de forma unilateral por la firma concesionaria, los concejales de los bloques Partido Justicialista y Frente Vecinal solicitaron la presencia del intendente en el Concejo Deliberante de Esquel. La intención de los ediles Martín Escalona y Evangelina Chamorro es recibir información detallada sobre las medidas administrativas y las gestiones que el Ejecutivo municipal está implementando para normalizar la prestación del servicio.

 

 

A través de una nota formal ingresada este lunes, los representantes legislativos expresaron la necesidad de conocer las intimaciones realizadas y el estado del contrato vigente tras el cese de la actividad por parte de la empresa. El pedido busca interiorizarse en las acciones de control que se aplican para asegurar que se cumplan las ordenanzas locales y garantizar así el derecho de los vecinos a contar con el transporte público en la ciudad.

 

 

"Solicitamos la presencia del intendente para que informe las medidas llevadas adelante para garantizar el cumplimiento de la ordenanza y contrato vigente", explicó el concejal Escalona sobre la importancia de coordinar esfuerzos para dar una respuesta a la problemática del transporte en Esquel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

 

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