De residuo a recurso: proponen valorizar los desechos de aserraderos como leña en bolsa

La industria maderera local enfrenta un desafío histórico: entre el 40% y el 50% de lo que se procesa en los aserraderos se convierte en residuos, ya sean costaneros, despuntes o aserrín. Ante esta problemática, Nali Mohuanna, estudiante de Ingeniería Forestal en la UNPSJB Sede Esquel, decidió enfocar su trabajo final de grado en buscar una solución sustentable y comercialmente viable.

“Mi tesina trata sobre darle valor agregado al residuo de aserradero en formato de leña en bolsa”, explicó Nali. El proyecto cuenta con el respaldo del INTA, institución que ya venía realizando trabajos previos en la materia. El objetivo es determinar si este producto tiene lugar en el mercado regional y cómo es valorado por los vecinos frente a especies tradicionales como el ñire, el maitén o el sauce.

A pesar de que la región cuenta con red de gas, el consumo de leña sigue siendo fundamental tanto para calefacción como para cocina. Sin embargo, el uso de pino suele estar rodeado de prejuicios.

“La idea del estudio es ver qué opinión tiene la gente, porque siempre hay mitos sobre que es muy resinosa o que tiene un olor raro. Queremos ver si el consumidor la elegiría y cómo la valorizaría al lado de otras maderas”, señaló la estudiante. Según indicó, las pruebas preliminares demuestran que, aunque no es una leña tan dura, funciona muy bien si está seca y procesada correctamente.

Para completar su investigación, Nali lanzó una encuesta de mercado que ya circula en redes sociales y busca recolectar la mayor cantidad de opiniones posibles de los vecinos de la zona.

“La idea es seguir buscando opiniones, porque hay gente que solamente consume sauce o ñire, y queremos entender por qué”, afirmó. Los interesados en colaborar con la investigación pueden encontrar el link de la encuesta en las siguientes plataformas:

Facebook: Facultad de Ingeniería (UNPSJB).

Instagram: @intaesquel.

Redes personales: Nali Mohuanna



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Este trabajo no solo representa el cierre de la etapa académica de una futura profesional local, sino que propone una alternativa económica para los hogares y una solución ambiental para los aserraderos de la cordillera.









M.G