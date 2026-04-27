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Por Redacción Red43

Transporte: analizan el costo del boleto

La quita de subsidios nacionales y el aumento del combustible generaron un desajuste en las tarifas que derivó en la suspensión de algunos servicios nocturnos por parte de la empresa Jacobsen. 
Por Redacción Red43

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Rubén Álvarez, presidente del Concejo Deliberante, explicó que el conflicto actual se origina en la falta de aplicación de los incrementos correspondientes a finales del año pasado. Según indicó el concejal, "toda la raíz del problema es que no se aplicó el porcentaje de aumento del mes de diciembre", por lo que hoy existe un acumulado desde agosto que supera la media de los aumentos mensuales. En este contexto, el Ejecutivo Municipal planteó un incremento del 50 % en la tarifa para llevar el boleto a 1800 pesos.

 

Respecto al debate legislativo, Álvarez señaló que cuando el proyecto llegó al cuerpo hace quince días se observaron los porcentajes para entender cómo se componen los números que justifican ese aumento. El edil manifestó que el retiro total de los subsidios por parte del Gobierno Nacional genera un descalabro en los costos y que las empresas, al no poder cobrar lo necesario para mantener el servicio, reducen la circulación de vehículos para ahorrar en insumos y mano de obra. "A las empresas no poder cobrar lo que necesitan para poder mantener el servicio, lo que hacen es reducir vehículos del movimiento", precisó.

 

El presidente del Concejo remarcó que se necesita tener claridad sobre los datos que se ingresan en la fórmula polinómica para avanzar en la discusión política. "Lo que falta por ahí, a mi criterio, es poder mostrarlos en un Excel o si se quiere en un pizarrón. Ingresando los números a la fórmula polinómica que sean consensuados y que sean los números reales", sostuvo el legislador local. Además, detalló que sin una parte de los subsidios el boleto debería valer alrededor de 2400 pesos, teniendo en cuenta que la Municipalidad de Esquel aporta actualmente 9 millones de pesos para compensar el retiro de fondos de Nación.

 

Finalmente, Álvarez expresó su deseo de que el conflicto se resuelva esta semana en comisión para que el despacho pueda tratarse en la próxima sesión. Asimismo, consideró que la negociación debería darse con el servicio funcionando con normalidad para no perjudicar a los usuarios. "La realidad es que el vecino que le toca a las 10 y media de la noche ir hasta Valle Chico caminando, bueno, la verdad que no la pasa bien", concluyó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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