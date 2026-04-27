"Esquel desde las miradas de las infancias": invitan a niños y niñas a retratar sus lugares favoritos

Con el objetivo de fomentar la participación y construir comunidad desde una perspectiva lúdica, el municipio de Esquel invita a todos los niños y niñas a responder una pregunta sencilla pero inspiradora: ¿Cuál es tu lugar favorito de la ciudad?

La iniciativa busca que las infancias puedan plasmar a través del dibujo aquellos rincones, paisajes o monumentos que consideran especiales, para luego integrar una muestra interactiva que refleje la mirada de los más jóvenes sobre su entorno.



Cómo participar

Los interesados en formar parte de esta propuesta tienen tiempo hasta el 3 de mayo para entregar sus creaciones. Los dibujos deben presentarse en:

De forma presencial: Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat (ubicada en la intersección de las calles Perito Moreno y Rivadavia).

Vía Digital: También se pueden realizar consultas a través de la cuenta de Instagram oficial: @conafesquel.



Desde la organización, impulsada por el CONAF, destacaron que este tipo de acciones son fundamentales para "compartir, imaginar y construir comunidad", dándole un rol protagónico a la visión de los chicos en el desarrollo de la identidad local.









M.G