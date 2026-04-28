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28 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Sus abuelos le compraron una casa, se estaba mudando y pasó lo peor: se encontró con un incendio que la destruyó

Ocurrió en una localidad de Santa Cruz. La joven se encontró con el fuego imparable mientras terminaba de llevar sus pertenencias. Sus mascotas, un conejo y varios perritos se salvaron.
Por Redacción Red43

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Un incendio de grandes proporciones destruyó por completo una vivienda en el barrio El Calafate de Las Heras y dejó a una familia prácticamente sin nada. El hecho ocurrió durante la tarde-noche del domingo, en medio del proceso de mudanza que atravesaba la joven propietaria junto a su pareja.

 

La casa había sido comprada recientemente por sus abuelos, quienes habían invertido en materiales y arreglos para dejarla en condiciones. Con esfuerzo, la familia había comenzado a trasladar sus pertenencias, sin imaginar que en cuestión de minutos lo perderían todo.

 

“Mis abuelos nos compraron la casita hace una semana. La arreglaron toda, compraron materiales, gastaron para que hoy quedemos sin nada”, expresó Bárbara Nahiara Alonso, visiblemente afectada.

 

Según relató, al regresar a la vivienda con más pertenencias para completar la mudanza, se encontraron con la casa envuelta en llamas. “Llegamos y encontramos mi casa quemada. Perdí ropa mía, ropa de Lautaro, mis documentos, cubiertos, platos, ollas, mercadería y un montón de cosas más”, detalló.

 

De acuerdo a la información brindada por el Cuartel 11° de Bomberos, el siniestro se desató en una vivienda de construcción liviana, lo que favoreció la rápida propagación del fuego.

 

Al arribar al lugar, la dotación del Móvil 315 constató que las llamas ya afectaban gran parte de la estructura, por lo que se iniciaron de inmediato las tareas de extinción y enfriamiento con el objetivo de contener el foco ígneo y resguardar el perímetro.

 

El operativo incluyó un importante despliegue coordinado entre distintas instituciones. Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios, personal de la Comisaría Primera, Servicios Públicos —que realizó el corte preventivo de energía— y camiones aguateros que permitieron sostener el abastecimiento de agua durante la emergencia.

 

Gracias a esta intervención conjunta, se logró evitar que el incendio se propagara a viviendas cercanas, en un sector donde la cercanía entre construcciones representa un riesgo constante.

 

Si bien las causas del incendio aún no fueron confirmadas oficialmente, una de las hipótesis es que el foco se habría originado de manera accidental, posiblemente a partir de una salamandra. No obstante, durante la mañana de este lunes personal de Bomberos continuaba trabajando en el lugar para determinar con precisión qué ocurrió.

 

El saldo fue devastador: la vivienda quedó completamente destruida y la familia perdió la totalidad de sus pertenencias.

 

En medio de la desesperación, lograron rescatar a sus mascotas. “Mi novio rescató a mi coneja, que se estaba quemando, salió viva, y los perritos están bien”, contó la joven.

 

Fuente: LOA

 

 

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