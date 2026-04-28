UNPSJB: advierten que la crisis económica resiente la calidad educativa y la investigación

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) atraviesa un momento crítico debido a la situación económica actual, y la preocupación dentro de la comunidad universitaria crece ante la posibilidad de que se resienta la calidad educativa y el futuro del sistema científico nacional. Susana Rizzuto, referente de la institución, puso en valor la importancia de la educación pública para el desarrollo regional y recordó que el motor del país está formado en las aulas estatales.

"El médico que me atiende salió de la universidad, el contador, el abogado que me defiende, el agrónomo que está trabajando en el campo, el veterinario que atiende a mi perro, salieron todos de la universidad. Quizás no toda la universidad pública, pero la gran mayoría sale de la universidad pública y en este contexto económico te diría que la mayoría va a estar estudiando en la universidad pública, porque no hay quien pueda pagar una universidad privada", afirmó Rizzuto.

La docente remarcó que, a pesar de las dificultades, existe un fuerte sentido de pertenencia entre los profesionales y graduados que "tienen la camiseta puesta". Sin embargo, el escenario actual es preocupante y remite a recuerdos dolorosos de nuestra historia económica. Al respecto, Rizzuto comparó la situación con la crisis de 2001: "Ya nos pasó en el 2001 esto. Y estábamos viendo si se pagaba el gas y no se pagaba el gas. Y si cobrábamos o no el sueldo. No queremos entrar otra vez en una situación tan crítica como esa, pero bueno, ya estamos asistiendo a comprar los materiales de clase nosotros, si tenemos que salir al campo con el auto propio, y si no podés no salimos".

Esta falta de recursos no solo complica la cursada cotidiana de los estudiantes que llegan desde toda la comarca haciendo grandes sacrificios, sino que también degrada la investigación científica. "Se resiente un poco la educación, se resiente la investigación que uno puede hacer, porque bueno, no te alcanza la plata. Entonces tenés que buscar otros trabajos", explicó la referente, advirtiendo sobre el riesgo de la fuga de cerebros, donde los investigadores formados por el Estado terminan buscando oportunidades en el exterior.

Finalmente, Rizzuto destacó que la ciencia debe estar al servicio de la comunidad, mencionando ejemplos clave como el desarrollo tecnológico de satélites en Bariloche. "Si no dejamos de tener eso, lo vamos a tener que comprar al extranjero, a alguien que nos enseñe cómo hacer eso. Bueno, las capacidades no solo las tenemos en Argentina, así que es muy triste que se perdieran", sostuvo.

Ante este panorama, la comunidad universitaria ya organiza medidas de visibilización. El 1 de mayo participarán de las actividades junto a los trabajadores en el Monumento del Trabajador, y convocan a una marcha en la ciudad de Esquel para el próximo 12 de mayo. Según detalló Rizzuto, "vamos a estar marchando por la ciudad de Esquel, desde la Escuela Politécnica, creemos que casi seguro va a ser ese lugar, punto de encuentro, así que toda la comunidad va a ser a la tarde".



