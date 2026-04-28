El Servicio Meteorológico irá al paro y podría haber complicaciones aéreas

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro de 24 horas en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 30 de abril, en rechazo al ajuste del Gobierno y a las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger.

El sindicato denunció el intento de despedir a 240 trabajadores, lo que representaría una reducción del 30% del personal civil del organismo.

La medida podría impactar en los vuelos, ya que la información meteorológica es esencial para la seguridad aérea, aunque al tratarse de un servicio esencial no podrá interrumpirse por completo.

Mientras tanto, Sturzenegger había asegurado que el SMN podría funcionar con menos personal y mayor tecnología. Desde ATE, Rodolfo Aguiar rechazó esas declaraciones y afirmó que los recortes ponen en riesgo alertas tempranas, navegación y producción agropecuaria.

Además, el Gobierno autorizó a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) a contratar otros proveedores meteorológicos para garantizar la continuidad del servicio.

R.G.