Luminarias dañadas: Investigan actos de vandalismo en Lago Puelo

Las luminarias dañadas en Lago Puelo encendieron la preocupación en el paraje Las Golondrinas, donde en los últimos días se detectaron distintos hechos de vandalismo sobre el alumbrado público. Según informó el municipio, las roturas habrían sido provocadas con armas tipo airsoft, que disparan balines, algunos de los cuales fueron hallados en el lugar.

Desde la Municipalidad de Lago Puelo indicaron que estos daños generan consecuencias tanto en la vida diaria de los vecinos como en los costos que implica reparar y reponer los artefactos afectados.

Sospechas sobre el origen de los daños

De acuerdo a las primeras observaciones realizadas por el personal municipal, las luminarias presentan impactos compatibles con proyectiles de baja potencia, como los utilizados en dispositivos de airsoft. En el área afectada se encontraron balines, lo que refuerza esta hipótesis.

Este tipo de situaciones afecta la infraestructura pública, y también reduce la visibilidad en sectores, con posibles consecuencias en la circulación y la seguridad en horarios nocturnos.

Pedido de colaboración a la población

Ante este escenario, solicitaron a quienes presencien o tengan información sobre estos hechos que realicen la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana. El aviso temprano permite intervenir con mayor rapidez y avanzar en la identificación de los responsables.

Desde el municipio remarcaron la importancia de la participación ciudadana para prevenir este tipo de acciones y resguardar los espacios públicos.

Mientras tanto, personal municipal se encuentra abocado a las tareas de reparación y reposición de las luminarias dañadas en Lago Puelo.

O.P.