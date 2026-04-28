Argentina recupera el estatus de país libre de gripe aviar

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la Argentina restituyó su estatus de país libre de Influenza Aviar Altamente Patógena. Esta medida se alcanzó luego de que transcurrieran más de 28 días desde la finalización de los operativos de control y desinfección en los últimos focos detectados en establecimientos comerciales.

El informe elevado por el SENASA a la Organización Mundial de la Sanidad Animal detalla las acciones realizadas en localidades bonaerenses y cordobesas, donde se aplicaron protocolos de limpieza y vigilancia epidemiológica. Con este documento, el organismo nacional busca reactivar de inmediato las negociaciones con los socios comerciales para normalizar la exportación de productos avícolas y fortalecer la confianza de los mercados externos en el sistema productivo argentino.

"La recuperación del estatus sanitario es el resultado de un trabajo articulado entre el sector público y el privado para proteger la sanidad de nuestra producción", destacaron desde el organismo sanitario. Asimismo, se anunció el lanzamiento de una campaña de comunicación destinada a reforzar las medidas de bioseguridad. Las autoridades recordaron que ante cualquier sospecha de la enfermedad, como mortandad elevada o síntomas nerviosos en aves, se debe notificar de forma inmediata a través de las vías oficiales del SENASA.