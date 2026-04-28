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28 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Capacitación turística en Esquel

Más de 40 prestadores de Esquel y Trevelin participaron de un taller sobre comercialización en mercados nacionales e internacionales, impulsado por el Ministerio de Turismo y la Agencia Chubut Turismo. 
Por Redacción Red43

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El Centro Cultural Esquel Melipal fue el escenario de la primera capacitación destinada a prestadores turísticos de la región, en el marco de un ciclo coordinado por la Agencia Chubut Turismo y el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas. El encuentro, denominado Programa Mercados, contó con la coordinación de Manuel Sierra y Oscar Suárez, especialistas con amplia trayectoria en la comercialización de destinos a nivel nacional e internacional.

 

Durante la jornada se trabajó con una dinámica participativa de la que formaron parte más de 40 referentes del sector privado. El objetivo central fue abordar problemáticas actuales y brindar herramientas concretas para mejorar el posicionamiento de la región. Uno de los puntos más destacados fue la importancia de la articulación entre el ámbito público y el privado para fortalecer la promoción y establecer estrategias claras que permitan traccionar visitantes durante todo el año, rompiendo con la dependencia de las temporadas altas.

 

Desde la organización destacaron la relevancia de este primer acercamiento para profesionalizar la oferta local. "La idea es que esto sea un puntapié para seguir con este tipo de capacitaciones y fortalecer una de las áreas más importantes además de la promoción que es la comercialización del destino", señalaron tras el cierre del evento que busca potenciar la actividad económica regional.

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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