Nuevas charlas sobre Península Valdés

El Gobierno de la Provincia, en conjunto con la Administración del Área Natural Protegida Península Valdés y la Universidad del Chubut, presentó una nueva edición del Ciclo de Charlas de Actualización de Información sobre el patrimonio natural de la zona. La propuesta se desarrollará en la ciudad de Puerto Madryn durante la temporada baja para facilitar la asistencia de los trabajadores del sector y la comunidad interesada en profundizar sus conocimientos sobre este destino emblemático.

Los encuentros contarán con la participación de especialistas que compartirán sus investigaciones y experiencias de trabajo directo en el territorio. El temario es amplio e incluye el estudio del ecosistema intermareal, herramientas de comunicación para guías, el monitoreo de aves rapaces y un recorrido histórico por el patrimonio marino y los naufragios ocurridos en la costa provincial.

Las capacitaciones tendrán lugar en el auditorio de la Universidad del Chubut, situado en Leandro N. Alem 1573 de la ciudad portuaria, durante los lunes de mayo y el primer lunes de junio en el horario de 17 a 19. Según informaron los organizadores, la entrada es libre y se entregarán certificados de asistencia a quienes los soliciten previamente de manera individual para cada charla.

El cronograma inicia el 4 de mayo con la presentación de la doctora Hebe Mónica Dionisi sobre los habitantes invisibles del intermareal. Continuará el 11 de mayo con la licenciada Andrea Criado, quien brindará herramientas de comunicación para experiencias turísticas. El 18 de mayo será el turno del doctor Alejandro Gatto con una charla sobre aves rapaces, mientras que el cierre estará a cargo del doctor Guillermo Gutiérrez el 1 de junio con una exposición sobre naufragios.

Desde el área de Turismo destacaron que estas instancias de formación en Puerto Madryn resultan fundamentales para elevar la calidad de los servicios y asegurar que la información transmitida a los visitantes cuente con respaldo científico actualizado. Los interesados deben inscribirse para cada jornada con el fin de asegurar su lugar en el auditorio universitario.

E.B.W.