Ruta 40: Dos vehículos colisionaron este martes por la mañana

El choque se registró este martes alrededor de las 8:10 sobre la Ruta 40, en la intersección con Avenida San Martín, en El Hoyo. El siniestro involucró a dos vehículos y, según se informó, no dejó personas heridas.

De acuerdo a lo comunicado por Bomberos Voluntarios, tras el aviso partieron hacia el lugar dos móviles con un total de 11 efectivos. Al arribar, constataron que se trataba de una colisión entre dos rodados, con presencia previa de personal policial que ya había delimitado el área.

Intervención en el lugar del hecho

En el sitio, los bomberos se enfocaron en reforzar las medidas de seguridad sobre la calzada y asistir a las personas involucradas. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes presentaba lesiones, por lo que no fue necesario realizar traslados a centros de salud.

Además, se llevaron adelante tareas de limpieza sobre la cinta asfáltica, con el objetivo de retirar restos que pudieran representar un riesgo para otros conductores que transitaban por la zona.

El operativo se desarrolló en un sector de tránsito habitual dentro de la localidad de El Hoyo, lo que hizo necesario ordenar la circulación mientras se realizaban las tareas correspondientes.

En el lugar trabajaron efectivos de la policía, personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Protección Civil Municipal y profesionales de salud.

O.P.