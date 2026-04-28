Torres exigió más inversiones tras el traspaso de Manantiales Behr

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este lunes de la Asamblea Petrolera realizada en el marco del traspaso del área Manantiales Behr por parte de YPF a la empresa PECOM.

Durante el encuentro, el mandatario destacó la millonaria inversión de la compañía en el yacimiento y anticipó que, en función del actual precio del barril, por encima de los USD 100, la próxima semana iniciará una ronda de reuniones con las operadoras del sector para fortalecer el desarrollo de la industria.

La actividad se llevó a cabo en la sede de Kilómetro 5, en Comodoro Rivadavia, con la participación de trabajadores del sector. Además del gobernador, también estuvieron presentes el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera; el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, y diputado nacional, Jorge “Loma” Ávila; y el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Lludgar.

Fortalecer el potencial del sector

Al momento de tomar la palabra, Torres aseguró que “venimos trabajando en conjunto y tenemos que seguir espalda con espalda, haciendo todo lo necesario para garantizar el trabajo de muchas familias que no sabían qué iba a pasar con Manantiales Behr”, y destacó que PECOM “no solo cumplió con su compromiso de inversión, sino que además incrementó la producción”.

En ese sentido, sostuvo que “es falso que no se pueda desacelerar el declive de una cuenca madura”, y remarcó que “esto quedó demostrado con inversión y decisión”.

Asimismo, indicó que “hoy no estamos en el mismo contexto de meses atrás: el barril supera los USD 100 y la rentabilidad de las operadoras es significativamente mayor”.

“Por eso, si hay un aumento considerable en la rentabilidad, tiene que traducirse en más inversión y más trabajo. En Manantiales Behr ya no hay incertidumbre: hay una empresa que invierte, produce y genera previsibilidad”, afirmó.

Reinversión y generación de empleo

Por otra parte, el mandatario se refirió al decreto que autorizó la cesión del área de YPF a PECOM, y destacó las medidas adoptadas por la Provincia para sostener la actividad.

“Bajamos regalías, eliminamos aranceles a los polímeros y también eliminamos el Barril Criollo, lo que permitió que recursos que antes se destinaban a subsidios hoy queden en la cuenca, reinvirtiéndose en producción y empleo”, explicó.

Decisiones estratégicas

Torres adelantó que “la próxima semana vamos a iniciar una ronda de reuniones con operadoras para exigir que, en este contexto de precios internacionales altos, haya un correlato en inversión”.

Además, agradeció “a los trabajadores, a los gremios y especialmente a quienes atravesaron momentos de incertidumbre”, y sostuvo que “esa etapa quedó atrás: hoy hay previsibilidad y una estrategia clara para el desarrollo de la cuenca”.

Compromiso del sector

Por su parte, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, expresó que “asumimos un compromiso entre todos y lo vamos a cumplir, sin importar la dificultad del desafío”, y ratificó que “los trabajadores van a seguir poniendo el hombro para sostener la actividad”.

Asimismo, destacó que “hoy la mayoría de los trabajadores está activa, trabajando y aportando al crecimiento de la provincia”.

R.G.