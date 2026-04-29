Finde XXL en Chubut: quiénes descansarán cuatro días seguidos

Esta semana será atípica en la provincia debido a la coincidencia de un feriado provincial con el nacional por el Día del Trabajador, lo que generará un descanso extendido de cuatro jornadas consecutivas para diversos sectores de la administración pública y la educación.

La particularidad del calendario se debe a que este jueves 30 de abril se conmemora el histórico plebiscito de 1902 en el Valle 16 de Octubre, fecha establecida como día no laborable para la administración pública provincial. Al sumarse el feriado nacional del viernes 1º de mayo, los empleados estatales, municipales, docentes y auxiliares de la educación no tendrán actividad hasta el próximo lunes.

Desde el sector privado la realidad es diferente, ya que el alcance del feriado provincial no es obligatorio para las empresas y comercios. En estos casos, la actividad suele ser normal el jueves, reduciéndose el descanso solamente al viernes y al fin de semana tradicional, dependiendo de la decisión de cada empleador.

Esta fecha del 30 de abril posee una gran relevancia para la identidad de Chubut, ya que recuerda el momento en que los pobladores de la región cordillerana decidieron a través de las urnas pertenecer a la soberanía argentina en un conflicto de límites con Chile. "Con el paso de los años, la fecha se transformó en un símbolo de identidad provincial", destacaron fuentes oficiales sobre la importancia del plebiscito que definió el territorio patagónico hace más de un siglo.

E.B.W.