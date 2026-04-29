Movilización en Lago Puelo con reclamos salariales y alerta por la situación del hospital

La movilización en Lago Puelo se concretó este miércoles al mediodía con una concentración frente al Hospital Rural, una marcha por las calles de la localidad y un cierre en la plaza con olla popular. La convocatoria reunió a trabajadores de salud, educación, jubilados y vecinos que reclamaron mejoras salariales y advirtieron sobre dificultades en el funcionamiento del hospital y los establecimientos educativos.

Reclamo salarial y conflicto con el gobierno

Durante la jornada, la Dra. Mariela Pecile, del Hospital Rural de Lago Puelo, señaló que la protesta surge ante la falta de diálogo con el Ejecutivo provincial. Según indicó, los aumentos salariales fueron definidos por decreto y no reflejan lo planteado en las paritarias.

En ese contexto, Patricia Buchile, de Servicio General, remarcó que el último incremento anunciado fue del 1,2%, lo que consideran insuficiente frente al costo de vida. “No estamos llegando con lo que se cobra”, expresó, y adelantó que las medidas podrían continuar la próxima semana.

También subrayaron que el reclamo no se limita a lo salarial, sino que abarca la situación general del sistema de salud pública.

Falta de recursos y prestaciones afectadas

Una de las principales preocupaciones expuestas tiene que ver con el financiamiento del hospital. Pecile indicó que obras sociales como Seros y PAMI mantienen deudas, lo que impacta directamente en el funcionamiento cotidiano.

Según detalló, esto afecta la compra de insumos, medicamentos, combustible y otros gastos esenciales. A su vez, señaló dificultades en la cobertura de estudios complejos, como tomografías o resonancias, y en el sostenimiento de servicios de laboratorio.

La situación también repercute en las derivaciones, ya que algunos pacientes deben trasladarse a Esquel y otras ciudades para acceder a determinadas especialidades.

Falta de profesionales y riesgo en la atención

Otro punto central del reclamo es la falta de personal médico. De acuerdo con lo expresado por la Dra. Pecile, el hospital cuenta con solo tres médicos de guardia de planta, además de algunos profesionales contratados.

Pecile advirtió que los bajos salarios en comparación con otras provincias de la Patagonia generan que muchos profesionales opten por el sector privado o se trasladen a otros distritos. Esto, indicó, repercute en la cobertura de especialidades y en la capacidad de respuesta del sistema.

En relación a las guardias, señaló que están cubiertas hasta mayo, aunque el panorama posterior dependerá de las decisiones de los trabajadores.

Marcha y cierre en la plaza

La jornada comenzó con una concentración frente al hospital, continuó con una marcha por distintas calles de Lago Puelo y finalizó en la plaza central, donde se realizó una olla popular.

Durante el recorrido se escucharon consignas contra las políticas del Ejecutivo y en reclamo de mejoras salariales. La participación fue variada, con presencia de trabajadores, jubilados y vecinos.

Desde la organización indicaron que las medidas buscan visibilizar la situación y generar respuestas. También señalaron que, a pesar del conflicto, se mantiene la atención en el hospital y se garantizan las urgencias y derivaciones.

Un conflicto que podría continuar

Al cierre de la jornada, los manifestantes adelantaron que el plan de lucha podría extenderse en los próximos días, en línea con reclamos que se replican en distintos puntos de la provincia.

La movilización en Lago Puelo dejó expuesta una combinación de demandas salariales y advertencias sobre el estado del sistema de salud y educativo, en un escenario que, según señalaron, aún no encuentra respuestas.

O.P.