Trevelin celebra el Día Internacional de la Danza con un gran festival pluricultural

Este miércoles 29 de abril, el Salón Central de Trevelin se convierte en el escenario principal para celebrar el Día Internacional de la Danza. El evento, que comienza a las 18:00 horas, reúne a destacados artistas de la localidad y la región en una jornada dedicada a resaltar las costumbres y la diversidad cultural que caracteriza a la zona.

La propuesta artística se organiza en tres bloques, diseñados con intervalos de 10 minutos entre cada uno para dinamizar el flujo del espectáculo. La programación destaca por su variedad, permitiendo que el público disfrute de una amplia gama de estilos y disciplinas en un mismo espacio.

Para el segundo bloque del festival, ya se ha confirmado una nutrida cartelera de presentaciones. Entre los artistas y grupos que subirán al escenario se encuentran "Semillas del Malambo" con la fuerza de Cristian Ayilef, la danza comercial de "Purrun Piuke" de la mano de Dionisio Caballero, y las presentaciones de Adriana Baigorria con "Ayehuen" y Raúl Suárez con la Peña Nativistas Purrun Yapen.

La diversidad del festival también incluye expresiones internacionales y tradicionales, como las danzas alemanas representadas por Malena Arzamendia en "Ein Prosit", danza árabe con Idka Belly Dance, y un set de danza española a cargo de Silvina Estuardo. Además, participan agrupaciones como "Pellü Weche" de Juan Farías, el grupo de danzas del Fogolar Furlan Esquel "Stella Andina", y propuestas de folklore infantil.

El festival es abierto a toda la comunidad y cuenta con la organización de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin, en colaboración con el estudio de arte y movimiento de Clara Dixon. Es una oportunidad imperdible para celebrar el arte del movimiento y apoyar el talento de los artistas regionales.











M.G