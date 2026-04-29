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Por Redacción Red43

Esquel se prepara para la Feria Municipal del Libro

La tercera edición del evento literario se realizará del 7 al 9 de mayo en el Centro Cultural Melipal, con la participación de 17 editoriales y una variada agenda de talleres y charlas abiertas. 
Por Redacción Red43

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La ciudad de Esquel se prepara para vivir una nueva edición de la Feria Municipal del Libro, un evento cultural que ya se consolida en la agenda local. La responsable de la Biblioteca Pública Municipal Nicolás Avellaneda, María Jesús Ochoa, brindó detalles sobre la organización y las propuestas previstas para este año en el marco de los 120 años del municipio y los 90 años de la biblioteca pública.

 

La funcionaria destacó que participarán 17 editoriales provenientes de distintos puntos de la región, incluyendo la costa, la comarca y librerías locales, que ofrecerán sus producciones al público. Ochoa explicó que "el espacio albergará una amplia variedad de actividades culturales, educativas y recreativas destinadas a toda la comunidad". El programa incluye talleres de arte inclusivo, actividades de sensibilización sobre género y diversidad, y charlas sobre problemáticas actuales como el ciberbullying.

 

 

 

Estas actividades estarán especialmente orientadas a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, con horarios programados durante jueves y viernes. A partir de las 16 horas y durante toda la jornada del sábado, la feria abrirá aún más su propuesta al público general, con presentaciones de libros, charlas, conversatorios, talleres de escritura y espacios de formación.

 

Respecto a los invitados, Ochoa señaló que "llegarán autores desde distintas localidades y contaremos con la especialista Trinidad Rusconi, quien brindará un taller abierto sobre autismo el sábado por la mañana". Uno de los momentos destacados será el reconocimiento a escritores locales, en homenaje a su aporte cultural a la comunidad. Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito y cada jornada contará con cierres musicales para el disfrute de los asistentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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