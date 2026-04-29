Miércoles con cielo cubierto y ráfagas de viento

El organismo nacional prevé que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana el cielo permanezca mayormente nublado con vientos leves del sector oeste. Hacia la tarde la intensidad del viento aumentará considerablemente con ráfagas que podrían generar una baja sensación térmica en todo el casco urbano.

​Para el cierre del miércoles el pronóstico extendido indica una probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones en las zonas altas de los cerros. Se recomienda a los conductores circular con precaución por la posible formación de hielo sobre la calzada en los sectores sombríos ante las bajas temperaturas previstas para la noche.