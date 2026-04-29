"Ver el mundo a través de sus ojos": el lema que marca el Día del Animal

La fecha conmemora el fallecimiento del doctor Ignacio Lucas Albarracín, quien fuera un incansable defensor de los derechos de los animales en nuestro país. Este año, la celebración nacional se alinea con la tendencia global que propone el lema "Ver el mundo a través de sus ojos", invitando a la comunidad a reflexionar sobre cómo nuestras acciones impactan en la vida cotidiana de la fauna silvestre y doméstica.

Desde diversas organizaciones ambientales explican que este enfoque permite entender que el bienestar animal no es un concepto aislado, sino que está directamente vinculado a la salud de los ecosistemas que compartimos. En un contexto de crisis climática, la consigna insta a tomar decisiones considerando también el bienestar de quienes no tienen voz en la planificación del futuro.

"La propuesta de ver el mundo a través de sus ojos nos desafía a conectar con la sensibilidad animal para comprender sus necesidades reales de protección y hábitat", señalan referentes locales. Asimismo, destacan que en la zona cordillerana esta empatía es clave para la convivencia con las especies nativas y el cuidado responsable de las mascotas.

La jornada se presenta como una oportunidad para que las instituciones y la ciudadanía reafirmen su compromiso con la protección animal a través de acciones concretas, desde la adopción responsable hasta el respeto por las áreas protegidas y su fauna.