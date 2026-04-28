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Por Redacción Red43

Educación vial: la Subsecretaría provincial celebró un nuevo aniversario con actividades en las escuelas

El organismo provincial reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las políticas públicas y realizó diversas actividades de concientización en escuelas de la provincia.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Subsecretaría de Seguridad Vial, conmemoró el 16° aniversario de su creación mediante el Decreto N° 485/10, desarrollando diversas actividades de concientización, educación vial y prevención en distintos puntos de la provincia.

 

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) tiene como objetivo resguardar la vida en las rutas provinciales, consolidándose como un actor clave dentro del sistema de seguridad pública, en articulación con organismos provinciales, fuerzas de seguridad y municipios.

 

En este marco, la gestión se estructura en tres ejes principales: Bases Operativas, con controles preventivos y de fiscalización en rutas y zonas urbanas; Educación Vial, orientada a promover y generar conductas responsables, incluyendo acciones en territorio y espacios como el parque temático; y el Observatorio Vial Provincial, encargado de la recolección y análisis de datos sobre siniestros e infracciones, fundamentales para el diseño de estrategias en materia de seguridad vial.

 

El organismo amplió su presencia territorial, fortaleciendo su capacidad operativa y de control en toda la provincia.

 

En el marco de la semana aniversario, se intensificaron las acciones en instituciones educativas. En la Escuela Primaria N° 101 de Dolavon se brindaron charlas a alumnos de 4°, 5° y 6° grado, con actividades que incluyeron el uso de gafas de simulación sobre los efectos del consumo de alcohol y drogas al conducir. Asimismo, en la Escuela Secundaria N° 752 de Rawson se desarrollaron jornadas con estudiantes de 1° a 3° año.

 

Por otra parte, en la localidad de El Hoyo, se participó del primer kermesse organizado por el Hospital Rural, en el SUM de la Escuela N° 734, donde se instaló un stand demostrativo con actividades didácticas de educación vial destinadas a la comunidad.

 

De manera complementaria, se realizan controles preventivos e informativos en rutas y zonas urbanas, reforzando la importancia del respeto a las normas de tránsito.

 

De esta manera, el Gobierno del Chubut, reafirma su compromiso de continuar impulsando políticas públicas integrales para reducir la siniestralidad vial y promover una cultura vial más segura en toda la provincia.

 

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