Alerta en la Patagonia por el avance de un hongo venenoso en los bosques nativos

El hongo Amanita Muscaria, reconocido por su sombrero rojo con manchas blancas, incrementó su presencia en los ecosistemas locales según los informes del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP). Este organismo científico emitió una alerta debido a la capacidad de esta seta para colonizar raíces de especies nativas de la familia Nothofagaceae. Los estudios realizados entre 2025 y 2026 ratificaron que la especie ya no se limita a las plantaciones de pinos, sino que habita en bosques protegidos de la Patagonia.

La dispersión de este hongo representa un riesgo para la salud pública debido a sus componentes tóxicos. La ingesta de ejemplares provoca cuadros de náuseas, vómitos, dolor abdominal y alteraciones en el sistema neurológico. En pacientes con patologías cardíacas, renales o hepáticas previas, los efectos de la toxina pueden derivar en complicaciones médicas de mayor gravedad.

El peligro vinculado al hongo también se extiende a los animales domésticos que transitan por zonas boscosas. Los perros y gatos que consumen esta especie silvestre presentan síntomas de desorientación, temblores, convulsiones y cuadros clínicos con riesgo de vida. Ante esta situación, los especialistas recomendaron mantener un control estricto sobre las mascotas durante los paseos en entornos naturales, especialmente durante los meses de otoño.

El equipo de investigación liderado por Eugenia Salgado Salomón trabaja en el monitoreo de la propagación de la especie para diseñar estrategias de manejo ambiental. Las autoridades sanitarias sugieren observar los ejemplares sin realizar manipulación ni recolección de los mismos en ninguna circunstancia. El contacto accidental requiere una consulta médica inmediata para iniciar los protocolos de desintoxicación y evitar la deshidratación del paciente.

La aparición de estas estructuras biológicas en áreas de uso recreativo refuerza la necesidad de campañas de prevención dirigidas a la comunidad. El CIEFAP mantiene canales de consulta abiertos para brindar información técnica sobre la identificación y los peligros de la micoflora exótica en la región. La prioridad de las instituciones radica en evitar accidentes mediante el conocimiento de los riesgos presentes en el suelo del bosque patagónico.