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Por Redacción Red43

Allanamientos en Chubut por una investigación internacional de cibercrimen infantil

La UFECyED realizó allanamientos en Rada Tilly, Trelew y Puerto Madryn por una investigación internacional sobre explotación sexual infantil. Secuestraron computadoras, celulares y dispositivos digitales.
Por Redacción Red43

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La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal del Chubut participó este martes del operativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, que involucró a 16 países en la investigación de delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales.

 

En la provincia se realizaron allanamientos simultáneos en Rada Tilly, Trelew y Puerto Madryn, encabezados por la fiscal general Eugenia Domínguez, con la intervención de Joel Brunt, Ricardo Carreño y Hernán Gricman en cada una de las jurisdicciones. 

 

Durante los procedimientos se secuestraron 13 computadoras, más de 43 dispositivos de almacenamiento digital y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes técnicos para determinar la posible existencia de material ilícito y establecer responsabilidades penales.

 

 

 

 

R.G.

 

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