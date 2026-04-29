Allanamientos en Chubut por una investigación internacional de cibercrimen infantil

La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal del Chubut participó este martes del operativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, que involucró a 16 países en la investigación de delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales.

En la provincia se realizaron allanamientos simultáneos en Rada Tilly, Trelew y Puerto Madryn, encabezados por la fiscal general Eugenia Domínguez, con la intervención de Joel Brunt, Ricardo Carreño y Hernán Gricman en cada una de las jurisdicciones.

Durante los procedimientos se secuestraron 13 computadoras, más de 43 dispositivos de almacenamiento digital y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes técnicos para determinar la posible existencia de material ilícito y establecer responsabilidades penales.

R.G.