Instituciones locales analizan la crisis productiva

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, Alexis Tögel, mantuvo una reunión con el presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Andrés Fajardo. En el encuentro participaron integrantes de las comisiones directivas de ambas instituciones para analizar la coyuntura económica de la ciudad y de la provincia del Chubut. El objetivo de la charla fue plantear alternativas orientadas a la recuperación y el fortalecimiento del entramado productivo regional.

Ambos dirigentes coincidieron en la importancia de que las instituciones intermedias mantengan una agenda de trabajo conjunta y activa. Destacaron que estos espacios institucionales son ámbitos donde confluyen los sectores productivos privados, considerados motores del desarrollo económico y la generación de empleo. Asimismo, se puso en valor el rol del sector PyME, que concentra más del 85% del empleo privado, lo que refuerza la necesidad de políticas que acompañen su sostenimiento.

Durante el encuentro se abordaron iniciativas y líneas de trabajo en las que la Cámara de Comercio se encuentra avanzando, entre ellas aportes para la reglamentación de un fondo municipal destinado al fortalecimiento del sector productivo de Comodoro Rivadavia. También se realizó el seguimiento y análisis del proyecto de ley presentado en la Legislatura del Chubut que propone la declaración de la emergencia comercial y PyME en la provincia. Ambas entidades reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada para generar aportes concretos ante la actual coyuntura.

E.B.W.