Aumentan los pasajes de avión por una suba en la tasa de seguridad aeroportuaria

Viajar en avión en Argentina será más caro tras la actualización de la tasa de seguridad aeroportuaria dispuesta por el Gobierno nacional. La medida fue oficializada mediante la resolución 258/2026 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), publicada en el Boletín Oficial.

Según la normativa, la tasa para vuelos de cabotaje pasará de $20 a $6.500, mientras que para los vuelos regionales subirá de US$4,42 a US$5 y para los internacionales de US$8 a US$9.

El nuevo esquema comenzará a aplicarse en los pasajes emitidos desde su entrada en vigencia y se reflejará en los sistemas de venta en los próximos días.

Desde el Gobierno señalaron que la actualización busca sostener el funcionamiento del sistema aeroportuario y financiar mejoras en seguridad, tecnología, infraestructura y capacitación del personal.

El aumento se suma a las subas recientes en las tarifas aéreas por el encarecimiento del combustible, por lo que el impacto se sentirá directamente en el bolsillo de los pasajeros.

R.G.