-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 29 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
29 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Aumentan los pasajes de avión por una suba en la tasa de seguridad aeroportuaria

El Gobierno nacional actualizó el recargo que se aplica a todos los vuelos y el incremento impactará en el valor final de los tickets de cabotaje, regionales e internacionales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Viajar en avión en Argentina será más caro tras la actualización de la tasa de seguridad aeroportuaria dispuesta por el Gobierno nacional. La medida fue oficializada mediante la resolución 258/2026 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), publicada en el Boletín Oficial.

 

Según la normativa, la tasa para vuelos de cabotaje pasará de $20 a $6.500, mientras que para los vuelos regionales subirá de US$4,42 a US$5 y para los internacionales de US$8 a US$9.

 

El nuevo esquema comenzará a aplicarse en los pasajes emitidos desde su entrada en vigencia y se reflejará en los sistemas de venta en los próximos días.

 

Desde el Gobierno señalaron que la actualización busca sostener el funcionamiento del sistema aeroportuario y financiar mejoras en seguridad, tecnología, infraestructura y capacitación del personal.

 

El aumento se suma a las subas recientes en las tarifas aéreas por el encarecimiento del combustible, por lo que el impacto se sentirá directamente en el bolsillo de los pasajeros.

 

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Prisión preventiva por el ataque en el barrio Ceferino
2
 "Somos unos valientes": Bro´s, nueva cervecería y hamburguesería en Esquel
3
 Walter Augusto Cristiani QEPD
4
 Atención: Convocatoria laboral por pocas horas y con varios puestos disponibles
5
 Esquel busca el récord de la empanada más grande del mundo
1
 Nissan informa que continuará operando con total normalidad en Argentina
2
 Pagó 45 mil dólares para ir a cazar, pero todo terminó mal: murió pisoteado por 6 elefantas
3
 “Invasión” de ejemplares de ballena jorobada: en un año se duplicó la cantidad en Chubut
4
 Noche de tango y folklore en el Centro de Jubilados Bella Vista
5
 Esquel: escuelas impulsan campaña solidaria “Lazos que abrigan”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -