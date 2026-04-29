La Policía Comunitaria del Chubut cumple 29 años fortaleciendo la seguridad desde el territorio.



Con presencia en toda la provincia, sus siete divisiones trabajan a diario en la prevención, el acompañamiento y la construcción de vínculos de confianza con la comunidad.



En el marco de su 29° aniversario, la Policía Comunitaria del Chubut puso en valor el trabajo sostenido que llevan adelante sus siete divisiones, desplegadas en distintos puntos del territorio provincial con un enfoque cercano y participativo.



A lo largo de casi tres décadas, este modelo de seguridad se ha consolidado a partir de la presencia constante en los barrios, el diálogo con los vecinos y la articulación con instituciones locales. La prevención, la concientización y el acompañamiento forman parte de los pilares que guían cada una de sus intervenciones.



Desde cada localidad, el personal impulsa iniciativas que buscan no solo prevenir situaciones de riesgo, sino también fortalecer el entramado social, promoviendo la participación ciudadana y el compromiso colectivo.



En este nuevo aniversario, la fecha invita a reconocer una tarea que muchas veces se construye en lo cotidiano, en el cara a cara y en los pequeños gestos que hacen la diferencia. Porque más allá de los operativos, la Policía Comunitaria reafirma cada día que la seguridad también se construye con escucha, cercanía y presencia en el territorio.

SL