14°
15°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 29 de Abril de 2026
RED43 comarca-andina El BolsónseguridadvideovigilanciaBruno Pogliano911
29 de Abril de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Con 80 cámaras activas El Bolsón amplía el monitoreo en calles y barrios

El sistema de videovigilancia alcanza las 80 cámaras activas en la localidad. Desde el Municipio aseguraron que se continuará con nuevas instalaciones y remarcaron la articulación con el sector privado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El sistema de cámaras de seguridad en El Bolsón ya cuenta con 80 dispositivos operativos distribuidos en distintos puntos de la localidad. Así lo informó la Municipalidad, que encabeza el intendente Bruno Pogliano, en el marco de una política de videovigilancia que se desarrolla desde 2015.

 

Según se indicó oficialmente, el crecimiento del sistema se dio a partir de un esquema de trabajo conjunto entre el Estado municipal, la provincia y actores privados. Las cámaras tienen como objetivo el monitoreo permanente de espacios públicos y están integradas al sistema de emergencias 911 Argentina.

 

Más cámaras y nuevos puntos en análisis

Desde el Ejecutivo local señalaron que se encuentran en proceso nuevas instalaciones. Una de ellas está prevista en la intersección de San Martín y Roca, un punto de alto tránsito dentro del ejido urbano. Además, se avanza con la ampliación de cobertura en barrios como Los Hornos.

 

 

El intendente sostuvo que al inicio de su gestión no existían dispositivos de videovigilancia en la ciudad y que el crecimiento del sistema responde a una planificación sostenida en el tiempo. En ese sentido, remarcó la participación de vecinos y del sector privado en el financiamiento y acompañamiento de la red.

 

De acuerdo a lo informado, el sistema permite realizar un seguimiento constante de distintas zonas de El Bolsón, lo que facilita la intervención ante situaciones que requieran asistencia. La conexión con el 911 es uno de los ejes centrales del esquema, ya que posibilita articular acciones en tiempo real.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Prisión preventiva por el ataque en el barrio Ceferino
2
 "Somos unos valientes": Bro´s, nueva cervecería y hamburguesería en Esquel
3
 Walter Augusto Cristiani QEPD
4
 Atención: Convocatoria laboral por pocas horas y con varios puestos disponibles
5
 Esquel busca el récord de la empanada más grande del mundo
1
 Nissan informa que continuará operando con total normalidad en Argentina
2
 Pagó 45 mil dólares para ir a cazar, pero todo terminó mal: murió pisoteado por 6 elefantas
3
 “Invasión” de ejemplares de ballena jorobada: en un año se duplicó la cantidad en Chubut
4
 Noche de tango y folklore en el Centro de Jubilados Bella Vista
5
 Esquel: escuelas impulsan campaña solidaria “Lazos que abrigan”
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -