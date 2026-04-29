Con 80 cámaras activas El Bolsón amplía el monitoreo en calles y barrios

El sistema de cámaras de seguridad en El Bolsón ya cuenta con 80 dispositivos operativos distribuidos en distintos puntos de la localidad. Así lo informó la Municipalidad, que encabeza el intendente Bruno Pogliano, en el marco de una política de videovigilancia que se desarrolla desde 2015.

Según se indicó oficialmente, el crecimiento del sistema se dio a partir de un esquema de trabajo conjunto entre el Estado municipal, la provincia y actores privados. Las cámaras tienen como objetivo el monitoreo permanente de espacios públicos y están integradas al sistema de emergencias 911 Argentina.

Más cámaras y nuevos puntos en análisis

Desde el Ejecutivo local señalaron que se encuentran en proceso nuevas instalaciones. Una de ellas está prevista en la intersección de San Martín y Roca, un punto de alto tránsito dentro del ejido urbano. Además, se avanza con la ampliación de cobertura en barrios como Los Hornos.

El intendente sostuvo que al inicio de su gestión no existían dispositivos de videovigilancia en la ciudad y que el crecimiento del sistema responde a una planificación sostenida en el tiempo. En ese sentido, remarcó la participación de vecinos y del sector privado en el financiamiento y acompañamiento de la red.

De acuerdo a lo informado, el sistema permite realizar un seguimiento constante de distintas zonas de El Bolsón, lo que facilita la intervención ante situaciones que requieran asistencia. La conexión con el 911 es uno de los ejes centrales del esquema, ya que posibilita articular acciones en tiempo real.

O.P.