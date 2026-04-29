Fuego puso en alerta a vecinos y afectó parte de una casa

Un incendio estructural en Golondrinas se registró este martes al mediodía en una vivienda ubicada en el Callejón de Alemán.

El aviso fue recibido por Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, quienes acudieron al lugar con dos dotaciones y lograron extinguir por completo el foco ígneo sin que se reportaran personas heridas.

Según la información oficial, el alerta inicial fue emitido por personal del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. En paralelo, desde el área de Tránsito se indicó que el techo de la vivienda se encontraba afectado por las llamas, lo que daba cuenta de la intensidad que había alcanzado el incendio en los primeros momentos.

El fuego afectó el techo de la vivienda

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que vecinos de la zona ya habían intervenido para contener el avance del fuego, logrando evitar que se expandiera hacia otros sectores de la estructura. A partir de ese punto, el trabajo se concentró en la extinción total y en la remoción de las partes del techo que habían sido alcanzadas por las llamas.

Estas tareas permitieron eliminar cualquier riesgo de reactivación del foco, asegurando la zona afectada y evitando mayores daños materiales. El accionar coordinado entre quienes dieron aviso, los vecinos y el personal interviniente resultó determinante para controlar la situación en un tiempo acotado.

Intervención sin complicaciones

De acuerdo al parte brindado tras el operativo, las unidades regresaron a la base sin novedades. Esto confirma que no hubo personas lesionadas ni situaciones que requirieran asistencia médica posterior.

O.P.