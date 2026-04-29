Impulsan el desarrollo del cannabis medicinal en la Comarca Andina

El desarrollo del cannabis medicinal en la Comarca Andina fue eje de un encuentro de trabajo entre la División de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, el Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal y Terapéutico y Darío Maldonado. La reunión se enmarca en una serie de acciones orientadas a consolidar iniciativas en torno al uso terapéutico y productivo del cannabis.

Bajo la consigna “Sembrando esperanza”, durante el encuentro se compartieron ideas y se avanzó en la construcción de una agenda común. El objetivo es impulsar proyectos vinculados al cannabis medicinal y al cáñamo industrial en distintos ámbitos.

Proyectos con enfoque territorial

Según lo informado, la propuesta apunta a promover el desarrollo con una mirada territorial y sustentable. En ese sentido, se busca garantizar el acceso seguro, fomentar la innovación y acompañar el crecimiento local en relación con estas actividades.

El trabajo conjunto entre los distintos actores involucrados forma parte de una estrategia que intenta fortalecer tanto el uso terapéutico del cannabis como las posibilidades productivas del cáñamo industrial en la Comarca Andina.

Articulación entre actores

El encuentro se presentó como un espacio de intercambio y articulación para avanzar en herramientas que permitan sostener y desarrollar estos proyectos. Desde los sectores participantes destacaron la importancia de generar instancias de diálogo que acompañen el proceso.

Estas acciones se inscriben dentro de una línea de trabajo que busca consolidar al cannabis medicinal y al cáñamo industrial como parte del presente y del futuro en distintos ámbitos.

O.P.