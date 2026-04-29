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29 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Torres: "Nosotros necesitamos que haya una inversión extra"

En el marco del traspaso de Manantiales Behr a PECOM, el mandatario provincial reclamó que la mayor rentabilidad petrolera se traduzca en reinversión local.
Por Redacción Red43

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El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, reclamó mayores inversiones por parte de las operadoras petroleras durante su participación en la Asamblea Petrolera realizada en el marco del traspaso del área Manantiales Behr por parte de YPF a la empresa PECOM, al inicio de esta semana.

 

Allí sostuvo que el actual valor del barril, por encima de los 100 dólares, debe traducirse en más desarrollo y empleo para la provincia.

 

En ese sentido, recordó la eliminación del barril criollo y remarcó que esa decisión permitió que los recursos permanezcan en la cuenca. “Si no hubiésemos eliminado el barril criollo, hoy por cada barril que se vende a 100 dólares, se estaría pagando 60 dólares. Y todo ese dinero que se subsidiaba durante tanto tiempo el resto de la Argentina, hoy queda acá. Pero no tiene que quedar en el bolsillo de la operadora. Se tiene que reinvertir”, afirmó.

 

“Hoy no solamente estamos celebrando este decreto, sino que la semana que viene vamos a empezar una ronda de reuniones con distintas operadoras, con los números arriba de la mesa, para mostrarles que en este contexto extraordinario, si se quiere, de un barril arriba de 100 dólares, necesitamos también una inversión extraordinaria”, señaló.

 

Además, insistió en que el escenario actual exige una participación activa del sector privado. “Por tiempo determinado, por lo que sea, pero necesitamos que haya una inversión extra. Nosotros cumplimos, ustedes cumplieron. Ahora es momento que las operadoras cumplan como corresponde”, sostuvo.

 

El mandatario también agradeció a los trabajadores petroleros y a los gremios por acompañar el proceso en momentos de incertidumbre, especialmente a quienes estuvieron esperando definiciones sobre su situación laboral. “Hoy esa incertidumbre se termina”, expresó.

 

Finalmente, aseguró que la prioridad será fortalecer la inversión en la cuenca chubutense y evitar que esos recursos se destinen a otras regiones. “Estamos acá poniendo la cara y planteando una estrategia para que en este momento de bonanza para la industria, la primer variable sea la inversión en nuestra cuenca, y que esos barriles que venden a 100 dólares, no se inviertan en Vaca Muerta como algunos pretenden hacer”, concluyó.

 

 

 

R.G.

 

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