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30 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Construyendo ilusiones

Presentamos al equipo del Club Andino Esquel que participará desde mañana en el Nacional de Escalada
Por Redacción Red43

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Ya está todo listo. Solo hay que alimentarse bien, descansar lo que más se pueda, tanto el cuerpo como la mente y respirar. Respirar una y otra vez para disfrutar. Se viene el torneo Nacional de Escalada y los siete escaladores del Club Andino Esquel mostrarán sus conocimientos ante sus familiares y amigos.

 

Organizado por el Club Andino Esquel, fiscalizado por la Federación Argentina de Sky y Andinismo, se llevará a cabo el torneo Nacional para categoría U17 y U19 donde los mejores de sus categorías tendrán la posibilidad de representar al país en torneo internacionales. 

 

 

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