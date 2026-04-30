Esquel: El municipio inicia este martes con el Plan Calor 2026

La Municipalidad de Esquel, a través de la secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, pone en marcha este martes el Plan Calor 2026, una política para acompañar a las familias que requieren asistencia durante la temporada invernal.

El cronograma de inicio prevé la distribución de leña en Barrio Ceferino zona alta el martes, mientras que el miércoles continuará en Barrio Cañadón de Bórquez y Barrio Estación.

Este año, el programa registra una disminución en la cantidad de beneficiarios, como resultado directo de las nuevas conexiones domiciliarias de gas concretadas a través de obras impulsadas por la Municipalidad de Esquel junto al Gobierno de la Provincia. Estas inversiones en infraestructura permitieron mejorar significativamente la calidad de vida de numerosas familias, lo que garantiza el acceso a un servicio esencial.

En este contexto, se redujo especialmente la cantidad de entregas en sectores como Barrio Ceferino (sector 43 lotes) y Badén I, donde muchas familias ya cuentan con conexión a la red de gas. Asimismo, también se disminuirá en Valle Chico con la finalización de la obra de gas en los próximos días.

El Plan Calor continuará desarrollándose de manera organizada en distintos barrios de la ciudad. Los sectores de entrega serán comunicados de manera previa a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Esquel.

R.G.