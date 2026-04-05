Se acerca la Fiesta de los Viñedos en Trevelin

La programación de la FiViT 2026 comenzará el viernes 10 de abril en el Salón Central con capacitaciones técnicas para productores y prestadores turísticos. A partir de las 19:00 horas, se llevará a cabo el espacio Brindo por el error, una propuesta donde los referentes de las bodegas compartirán los desafíos y aprendizajes del proceso productivo, culminando con una degustación de etiquetas locales.

El objetivo central de este encuentro es visibilizar el crecimiento de los viñedos en la región. Sergio Rodríguez, de Viñas del Nant y Fall, señaló que la producción vitivinícola no es un proceso sencillo, sino un camino sinuoso que depende de múltiples factores y remarcó que "la obtención del producto final, esa primera botella resultado del esfuerzo constante, es lo que hace que todo valga la pena".

La agenda continuará el sábado 11 y domingo 12 con visitas guiadas a los establecimientos Callejón del Viento, Casa Yagüe, Chacra Baruk, Contra Corriente, CuestArriba, Valle del Guardián y Viñas del Nant y Fall. Para facilitar el acceso, la Secretaría de Turismo dispondrá de traslados gratuitos con reserva previa en sus oficinas. Al respecto, el sommelier Alfio Sandoval destacó el presente de la actividad y manifestó que "la FiViT vino para quedarse", convocando a los vecinos a participar.

Durante la organización del evento, los productores compartieron sus experiencias sobre el desarrollo de sus proyectos. Omar Daher, de Chacra Baruk, se refirió a la persistencia necesaria en la actividad y expresó que "nunca bajó los brazos y que, incluso en los momentos más difíciles, encontró en el vino una forma de unir su formación con una profunda pasión".

El cierre de esta edición será el domingo 12 de abril en el Club Fontana con la Peña de los Viñedos. El evento, que comenzará a las 19:00 horas, contará con la participación de Milena Salamanca, Surco Dúo, los hermanos Cañumir y cuerpos de ballet de Trevelin y sus parajes, integrando la producción de la vid con las expresiones artísticas locales.

E.B.W.